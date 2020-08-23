Еще у 30 рязанцев подтвердился коронавирус

В России за сутки зарегистрировали 4 852 случаев болезни.

Еще у 30 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщил столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 6 937 жителей области. Выздоровели 6 123 человека, умер 41.

еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 4 852 случаев заражения (всего 956 749), вылечились 3 162 пациента (770 639), скончались 73 (16 383).