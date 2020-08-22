В Рязанской области еще один человек скончался от коронавируса

За сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения у рязанцев.

В Рязанской области еще один человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 22 августа.

За сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения у рязанцев. Всего с начала пандемии число заболевших достигло 6907. Общее число скончавшихся достигло 41, вылечились 6123 человека.

В России за сутки подтвердили 4 921 в 83 регионах, общее число заболевших достигло 951 897. За сутки выписали 6147 человек, за весь период — 767 477.

За последние сутки умерли 121 человек, за весь период — 16 310.