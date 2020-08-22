В Рязани посетитель украл телефон у сотрудницы супермаркета

Телефон пропал у женщины на рабочем месте.

В Рязани у сотрудницы супермаркета украли телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

45-летняя работница магазина сообщила, что телефон пропал у нее на рабочем месте во время раскладки товара. Женщина искала устройство в магазине, но не нашла его.

Полиция проанализировала записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что один из посетителей проходил мимо сотрудницы, незаметно забрал телефон и положил его в карман. Затем мужчина вышел на улицу.

Оперативники опросили жителей ближайших домов и установили личность разыскиваемого. Вскоре они задержали 41-летнего рязанца у него дома и нашли у него телефон. Похищенное изъяли.

Выяснилось, что посетитель оставляет телефон без присмотра и «решил воспользоваться удобным моментом». Мужчина вернулся домой с устройством и думал, как продать его, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы.