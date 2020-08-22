В Госдуме предложили бесплатно выдавать машины многодетным семьям

Парламентарий отметил, что многодетные нуждаются в личном транспорте, но денег на него не хватает.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать машины семьям, в которых родился пятый ребенок. Он написал о своей инициативе главе Минтруда Антону Котякову, передает RT .

Сухарев отметил, что многодетные нуждаются в личном транспорте, но денег на него не хватает. Парламентарий считает, что при рождении пятого ребенка родителям стоит дарить купленный за счет государства отечественный автомобиль вместимостью не менее семи мест. При этом, достижение кем-либо из детей 18 лет учитываться не будет.