Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сб, 22
21°
Вс, 23
22°
Пн, 24
23°
ЦБ USD 74.1 0.33 22/08
ЦБ EUR 87.73 0.3 22/08
Нал. USD 74.40 / 76.70 17:07
Нал. EUR 87.41 / 88.44 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Как станут работать рязанские школы с 1 сентября
Об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидем...
Вчера 19:05
2 085
Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» впервые...
В мероприятии поучаствовали около трех тысяч представит...
Вчера 17:41
1 802
Куда движется рынок недвижимости. Интервью с директором УК «Центрально...
20 августа 16:50
4 307
Бизнес-класс чистой воды. Компания VELLCOM Group рассказала про озоноф...
Установка имеет высокую степень очищения, малое потребл...
20 августа 11:04
3 829
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили бесплатно выдавать машины многодетным семьям
Парламентарий отметил, что многодетные нуждаются в личном транспорте, но денег на него не хватает.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать машины семьям, в которых родился пятый ребенок. Он написал о своей инициативе главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.

Сухарев отметил, что многодетные нуждаются в личном транспорте, но денег на него не хватает. Парламентарий считает, что при рождении пятого ребенка родителям стоит дарить купленный за счет государства отечественный автомобиль вместимостью не менее семи мест. При этом, достижение кем-либо из детей 18 лет учитываться не будет.