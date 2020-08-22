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Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромными пробками.

С 25 июля на Первомайском проспекте от дома №41 до дома №35 начались ремонтные работы по замене теплосетей. От участка остались всего две полосы — в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина. В первый же день ремонта горожане столкнулись с неудобствами из-за ограничения проезда. Помимо того, что изменилось движение, а общественный транспорт был вынужден следовать по другому маршруту, неприятным сюрпризом для рязанцев стали многочасовые пробки.

На Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице Дзержинского (в сторону центра), улице Каширина (также в сторону центра) сервис «Яндекс. Карты» ежедневно оценивал заторы на шесть баллов из десяти. Кроме того, рязанцы отметили, что вынуждены в час пик по нескольку часов стоять в пробках на улицах Вокзальной и Типанова.

Многие задавались вопросом, почему на проезжей части вновь ведутся «раскопки» (ремонтные работы на Первомайском проспекте проводились в 2019 году). Мэр Елена Сорокина заверила рязанцев, что ремонт Первомайского проспекта должен завершиться 29 августа или даже опережая установленные сроки.

Успеют ли рабочие справиться с объемом работ до сентября, что уже сделано на участке и с какими проблемами пришлось столкнуться подрядчику, выяснил корреспондент РЗН.инфо. Читайте статью в нашем разделе «Публикации».