Рязанцы устроили автопробег в честь Дня флага

Во время коротких остановок прохожим раздавали ленточки с триколором.

В субботу, 22 августа, жители поселка Гусь-Железный устроили автопробег в честь Дня Государственного флага. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Машины проехали от Дома культуры по центральной площади, описав круг почета мимо памятника основателям поселка братьям Баташевым, и дальше по улицам. Во время коротких остановок прохожим раздавали ленточки с триколором.

Худрук Дома культуры Евгений Коржевин пояснил, что автопробег в поселке проводят 9 мая. Его участники поют и танцуют рядом с домами ветеранов.

В этом году такую же акцию устроили к Дню России: на машину установили громкоговоритель, из которого звучали песни о стране.