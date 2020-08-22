Рязанцы устроили автопробег в честь Дня флага
Во время коротких остановок прохожим раздавали ленточки с триколором.
В субботу, 22 августа, жители поселка Гусь-Железный устроили автопробег в честь Дня Государственного флага. Об этом
Машины проехали от Дома культуры по центральной площади, описав круг почета мимо памятника основателям поселка братьям Баташевым, и дальше по улицам. Во время коротких остановок прохожим раздавали ленточки с триколором.
Худрук Дома культуры Евгений Коржевин пояснил, что автопробег в поселке проводят 9 мая. Его участники поют и танцуют рядом с домами ветеранов.
В этом году такую же акцию устроили к Дню России: на машину установили громкоговоритель, из которого звучали песни о стране.