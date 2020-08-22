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Рокотянская поздравила рязанцев с Днем флага
Глава Рязани призвала прививать детям патриотизм.

В субботу, 22 августа, председатель гордумы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем государственного флага России.

Глава Рязани пожелала горожанам всегда гордиться страной и призвала прививать детям патриотизм.

«Поднятый впервые более трех столетий назад, бело-сине-красный триколор сегодня — один из главных символов нашей страны, ее единства, суверенитета и могущества. Белый цвет означает мир и чистоту, синий — верность и честность, красный — мужество и любовь. Эти понятия являются нравственными ориентирами для каждого из нас», — отметила Рокотянская.

Председатель гордумы назвала флаг олицетворением многовековой истории и силы духа российского народа.