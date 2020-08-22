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Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
Женщина даже не получила переломов.

Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ярославле рассказала губернатору Дмитрию Миронову, как ее спасали из-под завалов плит. Женщина даже не получила переломов, передает РИА Новости.

«Нам просто повезло. Я даже не представляю. Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю, как. Переломов даже нет. Я в шоке… Ребенок был в другой комнате, муж в другой комнате, даже кот нашелся, все живы», — рассказала женщина.

Она добавила, что работает математиком в школе №33 в Ярославле и хотела бы поправиться к 1 сентября. По ее словам, у нее не осталось телефона, одежды и документов — все осталось в комнате, которая обрушилась.

По последним данным в результате взрыва погибли три человека: две женщины и 8-летний ребенок. По информации МЧС, в подъезде дома обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи.

Ранее появилось видео с места ЧП.

Фото с сайта правительства региона