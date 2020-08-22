После пожара «Окская жемчужина» закрылась на несколько дней

По словам очевидца, в аквапарке загорелась сауна.

После пожара «Окская жемчужина» закрылась на несколько дней. Администрация аквапарка сообщила, что по техническим причинам гостей не будут принимать до 26 августа. Эту дату назвали предварительной.

Тем, кто заранее оплатил отдых, пообещали автоматически вернуть деньги.

Напомним, в субботу, 22 августа, в аквапарке произошел пожар. По словам очевидца, загорелась сауна.

В МЧС сообщили подробности.

Позже появилось видео тушения.