Полиция рассказала об итогах массовой остановки водителей на площади Ленина

За несколько часов автоинспекторы проверили больше 70 автомобилей.

В субботу, 22 августа, полиция массово останавливала водителей на площади Ленина в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За несколько часов автоинспекторы проверили больше 70 автомобилей и выявили 12 нарушений тонировки. Из них пяти водителям выдавали требование убрать тонировку. Также один водитель нарушил правила перевозки детей.

Водителей привлекли к административной ответственности.