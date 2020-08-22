Названы условия для новых выплат на детей по десять тысяч

Новая волна выплат обойдется в сотни миллиардов рублей.

Эксперты назвали «МК» условия для новых выплат на детей по десять тысяч рублей. Зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский указал, что с апреля семьям с детьми выплатили около 580 миллиардов рублей, которые не закладывали в бюджет. Новая волна выплат обойдется в сотни миллиардов рублей.

«Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится», — сказал Рязанский.

По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, однако выплат по десять тысяч рублей едва ли стоит ожидать.

Такого же мнения придерживается доктор экономических наук Игорь Николаев. Он заявил, что правительству нужны деньги «на черный день», поэтому население будут поддерживать «с определенной экономией».

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Маслеников пояснил, что решение зависит от проекта бюджета на 2021 год. По его мнению, правительству стоит поддержать семьи с детьми, поскольку «у многих наших соотечественников есть немало проблем», а на подготовку к школе требуются деньги.

Маслеников напомнил, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов. Он добавил, что новые выплаты не требуют поправок к законам, их можно провести «достаточно оперативно».

С точки зрения депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, новая волна выплат должна быть дифференцированной. Так, по ее мнению, по десять тысяч на ребенка должны получить родители, которые лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск или попали под сокращение зарплаты.

Дмитриева подчеркнула, что разработать дифференцированную систему выплат до 1 сентября реально.