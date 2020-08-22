Названы самые опасные места для грибников

Специалисты дали советы по выбору мест для «тихой охоты».

Спасатели МЧС рассказали о самых опасных местах для грибников в лесу. Советы опубликовало РИА Новости .

Специалисты рассказали, что грибникам, отправляющимся в лес, нужно сообщать родным и близким маршрут, по которому они планируют передвигаться. В случае непогоды советуют воздержаться от похода.

«Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон, для того чтобы вызвать спасателей по телефону 101 или 112, если потеряетесь», — отметили специалисты.

По их словам, если поход предполагает трудный маршрут, сплавы по реке, пересечение горной или труднопроходимой местности, то лучше зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС.

Кроме того, специалисты напомнили не забывать о спецодежде, защищающей от клещей: она должна быть светлой и одного тона, на ней легче заметить их.

Самыми опасными местами эксперты назвали болота. Грибникам посоветовали избегать участков, на которых нет деревьев и кустов. Болота также можно распознать по тому, как на этих местах почва уходит под ногами, на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки специалисты посоветовали найти крепкую и легкую, не очень толстую палку, которая должна быть выше ростом (2-3 метра) и не ломаться.

«Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками», — рекомендуют специалисты.