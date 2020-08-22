На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +25 градусов

В регионе возможны дожди.

На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в понедельник, 24 августа, в регионе ожидается до +13 градусов, днем +25 градусов. В ночь на вторник синоптики пообещали до +14 градусов, возможен дождь. Днем ожидается до +25 градусов.

Ночью в среду будет до +15 градусов, дождь. Днем +22 градуса, небольшой дождь.

В ночь на четверг также ожидаются осадки, похолодает до +12 градусов. Днем будет до +24 градусов.

Ночью 28 августа ожидается +14 градусов, небольшой дождь. Днем солнечно, +22 градуса.