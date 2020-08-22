Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сб, 22
21°
Вс, 23
22°
Пн, 24
23°
ЦБ USD 74.1 0.33 22/08
ЦБ EUR 87.73 0.3 22/08
Нал. USD 74.40 / 76.70 17:07
Нал. EUR 87.41 / 88.44 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Как станут работать рязанские школы с 1 сентября
Об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидем...
Вчера 19:05
1 777
Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» впервые...
В мероприятии поучаствовали около трех тысяч представит...
Вчера 17:41
1 560
Куда движется рынок недвижимости. Интервью с директором УК «Центрально...
20 августа 2020 16:50
4 051
Бизнес-класс чистой воды. Компания VELLCOM Group рассказала про озоноф...
Установка имеет высокую степень очищения, малое потребл...
20 августа 11:04
3 572
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +25 градусов
В регионе возможны дожди.

На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в понедельник, 24 августа, в регионе ожидается до +13 градусов, днем +25 градусов. В ночь на вторник синоптики пообещали до +14 градусов, возможен дождь. Днем ожидается до +25 градусов.

Ночью в среду будет до +15 градусов, дождь. Днем +22 градуса, небольшой дождь.

В ночь на четверг также ожидаются осадки, похолодает до +12 градусов. Днем будет до +24 градусов.

Ночью 28 августа ожидается +14 градусов, небольшой дождь. Днем солнечно, +22 градуса.