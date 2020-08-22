Любимов поздравил рязанцев с Днем российского флага

Любимов пожелал рязанцам успехов в труде, энергии и энтузиазма.

В субботу, 22 августа, губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем российского флага. Обращение главы региона опубликовано на сайте правительства.

Любимов отметил, что флаг «олицетворяет славную историю государства, мощь и силу Отечества, мужество и отвагу народа, наше единство».

По его словам, День российского флага — это прекрасный повод для гордости своей Родиной, которая уверенно продолжает пополнять достижения и победы.

«Совсем недавно Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — по сути, победив реальную угрозу для человечества. Это событие непременно войдет в историю», — отметил губернатор.

В День российского флага Любимов пожелал рязанцам успехов в труде, энергии и энтузиазма, счастья в семейной жизни и благополучия.