Лукашенко поручил закрыть бастующие заводы

Массовые акции протеста в стране начались после выборов президента.

Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия. В субботу, 22 августа, на митинге в Гродно белорусский президент заявил, что заводы, где «кто-то не хочет работать» остановятся с понедельника, передает РИА Новости .

«Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», — заявил Лукашенко, отметив, что «страна переживет».

На ряде белорусских предприятий сообщали о забастовках. При этом, премьер-министр Роман Головченко заявил, что все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Напомним, массовые акции протеста в стране начались после выборов президента.