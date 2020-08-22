Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном

Эксперт дал советы, где лучше носить телефоны.

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что некоторые вещи опасно держать рядом с мобильными телефонами. Об этом он сообщил агентству « Прайм ».

По словам специалиста, многие при использовании телефонов забывают о мерах безопасности. Он отметил, что нельзя класть один телефон на другой, поскольку в одной точке в большом количестве присутствуют радиосигналы, а это не очень полезно для людей, находящихся рядом.

Также рядом с телефоном или в его чехол нельзя класть банковскую карту, заявил Тимофеев. Он объяснил, что срок службы карты значительно уменьшится из-за радиочастотного излучения.

Он также порекомендовал не носить телефон в сумке, где лежит косметика. По его словам, магниты на некоторых упаковках могут влиять на соединение и сигнал мобильного телефона.

«Кроме того, радиоизлучение может негативно влиять на кожу и декоративную косметику. Негативные последствия чаще всего проявляются в виде акне», — заключил эксперт.