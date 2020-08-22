Обновлены данные о географии распространения коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 6937 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 субботы, 22 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6937 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

3564 — Рязань;

320 — Рязанский район;

201 — Ряжск;

180 — Рыбное;

178 — Касимов;

166 — Сасово;

160 — Скопин;

144 — Новомичуринск;

133 — Шиловский район;

123 — Клепиковский район;

120 — Скопинский район;

116 — Касимовский район;

112 — Михайловский район;

109 — Рыбновский район;

97 — Спасский район;

80 — Михайлов;

79 — Шилово;

70 — Александро-Невский;

57 — Сараевский район;

51 — Александро-Невский район;

48 — Кораблино;

48 — Пронский район;

46 — Шацкий район;

45 — Сасовский район;

44 — Сапожок;

40 — Захаровский район;

40 — Пронский район;

40 — Старожилово;

36 — Ряжский район;

36 — Старожиловский район;

36 — Шацк;

35 — Милославский район;

35 — Сараи;

34 — Спасск-Рязанский;

32 — Чучково;

30 — Чучковский район;

29 — Спас-Клепики;

28 — Кораблинский район;

28 — Милославское;

25 — Ермишинский район;

25 — Захаровом

20 — Ермишь;

19 — Путятино;

19 — Ухолово;

13 — Кадом;

12 — Сапожковский район;

10 — Ухоловский район;

9 — Путятинский район;

7 — Пителинский район;

5 — Кадомский район;

3 — Пителино.