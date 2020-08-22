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19-летняя рязанка несколько месяцев ездила с поддельными «правами» и получила штраф
«Права» были оформлены на имя жителя Москвы.

18 августа Рязанский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 19-летней жительницы поселка Окский, которая ездила с поддельными «правами». Об этом пишет ИД «Пресса».

По словам помощника прокурора Рязанского района Владимира Тимофеева, девушка отучилась в автошколе, но не смогла сдать экзамены. В феврале этого года она купила «права». Продавцов нашли в интернете. С февраля по июнь девушка пользовалась поддельными документами на право управление транспортными средствами категории «В», «В1» и «М» и ездила на автомобиле Lada Priora, который принадлежал ее матери.

«Права» были оформлены на имя жителя Москвы. 26 июня рязанку остановили для проверки документов. Выяснилось, что они поддельные.

Суд назначил девушке штраф в размере 7 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.