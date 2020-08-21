В выходные инспекторы проверят поведение рязанских подростков

За четыре дня 33 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В пятницу и выходные, 21-23 августа, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних проведут рейды. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полиции уточнили, что за четыре дня 33 родителей привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»), а двоих подростков — за употребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Скопине 14-летний юноша попал в больницу с сильным отравлением самогоном.