В выходные инспекторы проверят поведение рязанских подростков
За четыре дня 33 родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
В пятницу и выходные, 21-23 августа, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних проведут рейды. Об этом
В полиции уточнили, что за четыре дня 33 родителей привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»), а двоих подростков — за употребление алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Скопине 14-летний юноша попал в больницу с сильным отравлением самогоном.