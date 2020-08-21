В Ряжске загорелся дом одинокого пенсионера
Пенсионер проснулся от запаха гари.
В пятницу, 21 августа, в Ряжске загорелся дом одинокого пенсионера. Об этом
Пожар в доме №17 на улице Весенней произошел около 1:00. 60-летний мужчина проснулся от запаха гари и заметил тлевшие возле кровати вещи. Сосед пенсионера вызвал пожарных. Приехавшая автоцистерна потушила огонь.
Площадь возгорания составила три квадратных метра.
Отмечается, что в доме печное отопление. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.