В Ряжске загорелся дом одинокого пенсионера

Пенсионер проснулся от запаха гари.

В пятницу, 21 августа, в Ряжске загорелся дом одинокого пенсионера. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Пожар в доме №17 на улице Весенней произошел около 1:00. 60-летний мужчина проснулся от запаха гари и заметил тлевшие возле кровати вещи. Сосед пенсионера вызвал пожарных. Приехавшая автоцистерна потушила огонь.

Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Отмечается, что в доме печное отопление. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.