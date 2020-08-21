В Роспотребнадзоре предупредили о микст-инфекции из гриппа и COVID-19

Речь идет об «одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19».

В Роспотребнадзоре сообщили, что в новом эпидемическом сезоне 2020-2021 может распространиться микст-инфекции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В сообщении отметили, что речь идет об «одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19».

В 15 регионах России планируется провести пилотное исследование, чтобы оценить распространенность возбудителей ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиян ждут новые вирусы гриппа, от которых еще не прививали граждан.