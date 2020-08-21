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В распоряжение Любимова о режиме повышенной готовности внесли изменения
Из документа полностью исключается термин «самоизоляция».

В распоряжение Николая Любимова о введении на территории региона режима повышенной готовности внесли изменения. Документ опубликовали в пятницу, 21 августа.

Из него полностью исключается термин «самоизоляция». Таким образом полиция перестает следить за соблюдением режима, работу прекращает обсерватор для приезжих, а носителям хронических заболеваний не обязательно сидеть дома.