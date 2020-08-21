В пятницу и выходные рязанские автоинспекторы будут искать пьяных водителей

Рейды анонсировало регионального УМВД.

Рязанские автоинспекторы будут искать пьяных водителей. Рейды проведут в пятницу и выходные, 21-23 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За пьяную езду рязанцам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет, а за повторное нарушение — уголовная ответственность. Во втором случае штраф составит 200-300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или до двух лет лишения свободы.