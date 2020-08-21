В Мордовии с поезда «сняли» рязанского осквернителя могил

Мужчина был в федеральном розыске с 2018 года.

В Мордовии с поезда «сняли» рязанца, объявленного в едеральный розыск за надругательство над могилами. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

42-летнего жителя Рязанской области задержали в пассажирском поезде «Челябинск-Москва». Его разыскивали с 2018 года. Мужчину подозревают в преступлении по части 1 статьи 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Рязанца арестовали и отправили инициаторам розыска.