В Клепиковском районе проверили восстановление домов после урагана

В поселке Болонь сильный ветер снес крыши с 24 домов.

Глава администрации Клепиковского района Николай Крейтин и врио начальника рязанского ГУ МЧС Александр Савуков проверили восстановление домов в поселке Болонь после урагана. Об этом сообщила администрация района.

Напомним, 14 июля в Болони сильный ветер снес крыши с 24 домов.

Ранее сообщалось, что оставшиеся без крыш дома капитально ремонтировали в 2016 году, подрядчиком была организация ООО «Ремстройсервис».