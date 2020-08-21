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В Голенчине продолжат благоустройство около Барского пруда
Местные жители дорабатывают проект завершающего этапа благоустройства. Его подадут для участия в очередном отборе местных инициатив.

В Голенчине продолжат благоустройство около Барского пруда. Об этом сообщил сайт мэрии.

В частном секторе на улице Голенчинской реализуют рассчитанный на несколько лет проект по созданию мультифункциональной зоны отдыха, спортивного и культурного досуга жителей. Там уже выровняли прибрежную территорию, заасфальтировали дорожки, уложили площадки из плитки и установили уличные тренажеры под крышей. Также неподалеку от пруда подготовили основания под сцену, спортивную площадку и памятное место.

В четверг, 20 августа, депутат гордумы Светлана Ворнакова и председатель комитета ТОС улицы Голенчинская Сергея Осадчего встретились с активистами. Они обсудили недостатки: необходимость укрепления лавок, плохое состояние участка асфальта в районе тренажерной площадки. Все это по гарантии устранит подрядчик.

Местные жители дорабатывают проект завершающего этапа благоустройства. Его подадут для участия в очередном отборе местных инициатив.

Активисты запланировали субботник на ближайшие выходные.