У рязанки арестовали «Порше» из-за трехмиллионного долга

Если рязанка не погасит задолженность, ее автомобиль продадут.

У рязанки арестовали Porsche из-за трехмиллионного долга. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы остановили 32-летнюю женщину. Как выяснилось, у 32-летней владелицы Porsche есть долг в 3 миллиона 180 тысяч рублей. Машину арестовали, если рязанка не погасит задолженность, ее автомобиль продадут.

Кроме того, приставы арестовали Geely Emgrand. Его 49-летний хозяин задолжал 131 175 рублей.

Всего по базе приставов проверили более десяти машин.