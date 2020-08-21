Туляк пытался украсть крышу со здания на железнодорожной станции в Михайлове

Металлочерепицей туляк хотел покрыть свой сарай.

Туляк пытался украсть крышу со здания на железнодорожной станции в Михайлове. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщили представители Рязанского линейного отдела МВД на транспорте.

Мужчина заметил металлочерепицу на неиспользуемом здании во время поездки. Через некоторое время он вернулся в Михайлов с шуруповертом, снял кровельный материал и пытался погрузить их в машину. В этот момент его заметили полицейские.

Отмечается, что металлочерепицей туляк хотел покрыть свой сарай.

На мужчину 1983 года рождения завели дело по части 3 статьи 30, части1 статьи 158 УК («Покушение на кражу»).