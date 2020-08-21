СМИ сообщили о еще одном пьяном ДТП с Ефремовым

В ДТП, которое он устроил в Москве, погиб рязанец Сергей Захаров.

Михаил Ефремов, которого обвиняют по уголовному делу о ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров, ранее неоднократно попадал в аварии в пьяном состоянии. Об этом сообщил Life со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В издании отметили, что в их распоряжении оказались кадры с места ДТП у дома №22 на Малой Бронной улице в Москве. На снимках джип Ефремова почти полностью припаркован на тротуаре, а рядом с актером стоит водитель машины, на которую наехал артист. По словам собеседника, Ефремов откупился от пострадавшего.

Напомним, Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.