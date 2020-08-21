Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 21
20°
Сб, 22
21°
Вс, 23
22°
ЦБ USD 74.1 0.33 22/08
ЦБ EUR 87.73 0.3 22/08
Нал. USD 74.40 / 75.25 16:04
Нал. EUR 87.45 / 88.40 17:07
Новости
Коронавирус
Публикации
Куда движется рынок недвижимости. Интервью с директором УК «Центрально...
Вчера 16:50
2 532
Бизнес-класс чистой воды. Компания VELLCOM Group рассказала про озоноф...
Установка имеет высокую степень очищения, малое потребл...
Вчера 11:04
2 232
С 1 сентября новые правила — как изменится обучение для студентов в 20...
Из-за пандемии для студентов введут ряд нововведений.
19 августа 13:05
11 306
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
17 августа 18:12
6 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
СМИ сообщили о еще одном пьяном ДТП с Ефремовым
В ДТП, которое он устроил в Москве, погиб рязанец Сергей Захаров.

Михаил Ефремов, которого обвиняют по уголовному делу о ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров, ранее неоднократно попадал в аварии в пьяном состоянии. Об этом сообщил Life со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В издании отметили, что в их распоряжении оказались кадры с места ДТП у дома №22 на Малой Бронной улице в Москве. На снимках джип Ефремова почти полностью припаркован на тротуаре, а рядом с актером стоит водитель машины, на которую наехал артист. По словам собеседника, Ефремов откупился от пострадавшего.

Напомним, Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.