Следователи возбудили дело после гибели сасовского рабочего, которого придавило бочкой

Случай произошел в июле 2020 года.

В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего, которого придавило бочкой в Сасовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел днем 20 июля в деревне Елизаветовка Сасовского района. Подсобный работник — житель Сасова 1960 года рождения — погиб при демонтаже старой водонапорной башни. Мужчина скончался от полученных травм, которые получил от падения на него железной бочки.

Следствие установило, что во время строительных работ были нарушены правила безопасности, а также отсутствовал контроль со стороны ответственных лиц организации, заключившей с администрацией сельского поселения соглашение о демонтаже водонапорной башни.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование продолжается.