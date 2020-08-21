Рязанским медикам за борьбу с коронавирусом выделили дополнительные средства

Всего Рязанская область получит больше 145 миллионов.

Рязанской области выделили дополнительные федеральные средства на стимулирующие выплаты медикам в пандемию COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, дополнительные средства в сумме 145 169,7 тысячи рублей направят на выплаты медиками в рамках исполнения поручения президента России.

«Это решение позволит региону обеспечить выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ при оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска заражения COVID-19», — отметил Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что пандемия пока не отступила.

«Медработники продолжают оставаться на передовой борьбы с пандемией COVID-19, профессионально и ответственно нести службу, — сказал Николай Любимов.- Наша задача — оказать им максимальную поддержку в этот непростой период, в том числе обеспечить выплату стимулирующих выплат. Дополнительные федеральные средства, которые получаетрегион, значительно укрепляют наши возможности в этой работе».