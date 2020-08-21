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Рязанские силовики «освободили» сотрудника, которого взяли в заложники на предприятии
Преступника задержали с помощью сотрудников ФСБ.

В Рязанской области прошли учения регионального управления ФСБ, Росгвардии, УФСИН, ГУ МЧС, УМВД, а также личного состава ФГКУ Комбинат «Красная новь» Росрезерва. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во время учений силовики отработали совместные действия при проникновении преступников на охраняемый объект. По легенде, около комбината «Красная новь» заметили «следы недавнего пребывания неизвестных лиц», а также укрытие, ими подготовленное.

Злоумышленники обстреляли досмотровую группу и проникли на охраняемую территорию. Один из преступников проник в помещений и взял в заложники сотрудника. Под прикрытием заложника преступник сел в автомобиль и попытался скрыться.

Офицеры СОБР блокировали дорогу, по которой ехала машина с преступником, освободили заложника. Пожарные расчеты ГУ МЧС ликвидировали возгорание, возникшее во время спецоперации.

Военнослужащие батальона Центрального округа Росгвардии по охране важных государственных объектов окружили дом, в котором были преступники. В помещение проникла группа захвата отряда специального назначения «Росич».

Во время штурма злоумышленники оказали сопротивление, их нейтрализовали.