Рязанские предприниматели встретились со специалистами центра «Мой бизнес»

Участники встретили обсудили направления и виды государственной поддержки.

В четверг, 20 августа, рязанские предприниматели встретились со специалистами центра «Мой бизнес». Об этом сообщили представители Ассоциации предпринимателей региона.

Участники встречи обсудили направления и виды государственной поддержки, которыми могут пользоваться предприниматели. Бизнесменам пояснили, как правильно оформить заявку и связаться с сотрудниками центра. Им также рассказали об обязательствах после получения поддержки, ограничениях по срокам и суммам поддержки.

Отмечается, что интерес у бизнесменов вызвали вопросы разработки бренда, размещения рекламы, проведения рекламных кампаний и продвижения сайтов.