Рязанцу назначили три года колонии за ограбление пенсионерки

Молодой человек ранее был судим.

В Рязани вынесли приговор в отношении 23-летнего жителя Рязанского района, признанного виновным в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошел в октябре 2018 года. Днем в Рязани на улице Стройкова напали на 80-летнюю женщину. Выяснилось, что женщина возвращалась домой и по дороге обратила внимание, что за ней следует молодой человек в бейсболке.

Потерпевшая вошла в тамбур и за ней проник злоумышленник, который ударил ее кулаком в затылок. Он вырвал у нее сумку, в которой лежали 500 рублей и телефон.

Потерпевшая запомнила внешность грабителя и описала ее полиции. Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Рязанского районе, который ранее был судим за кражи и некоторое время назад освободился из тюрьмы. Рязанец нигде не работал, выпивал и употреблял наркотики. В тот день он был в гостях, где также употреблял спиртное. Когда мужчина вышел на прогулку, увидел на улице Гагарина престарелую женщину и решил проследовать за ней, чтобы ограбить.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Ему назначили три года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.