Рязанцам напомнили о предметах, запрещенных к пересылке
В «Почте России» назвали список таких предметов.
Рязанцам напомнили список предметов, запрещенных к пересылке. Сообщение об этом распространила «Почта России».
В России к пересылке запрещены:
- оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
- ядовитые животные и растения;
- денежные знаки РФ и иностранная валюта;
- скоропортящиеся продукты питания, напитки;
- предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.
В «Почте России» напомнили, что за рубеж запрещено пересылать живых животных, кроме пчел, пиявок, шелковичных червей, которые пересылаются при наличии ветеринарного свидетельства. Отмечается, что посылки с пчелами нужно упаковать в специальную сетку.
Полный список предметов, запрещенных к пересылке можно посмотреть на сайте