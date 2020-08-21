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Рязанцам напомнили о предметах, запрещенных к пересылке
В «Почте России» назвали список таких предметов.

Рязанцам напомнили список предметов, запрещенных к пересылке. Сообщение об этом распространила «Почта России».

В России к пересылке запрещены:

  • оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
  • наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
  • ядовитые животные и растения;
  • денежные знаки РФ и иностранная валюта;
  • скоропортящиеся продукты питания, напитки;
  • предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

В «Почте России» напомнили, что за рубеж запрещено пересылать живых животных, кроме пчел, пиявок, шелковичных червей, которые пересылаются при наличии ветеринарного свидетельства. Отмечается, что посылки с пчелами нужно упаковать в специальную сетку.

Полный список предметов, запрещенных к пересылке можно посмотреть на сайте Почты России или получить консультацию у оператора почтового отделения.