Рязанцам напомнили о предметах, запрещенных к пересылке

В «Почте России» назвали список таких предметов.

Рязанцам напомнили список предметов, запрещенных к пересылке. Сообщение об этом распространила «Почта России».

В России к пересылке запрещены:

оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;

наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;

ядовитые животные и растения;

денежные знаки РФ и иностранная валюта;

скоропортящиеся продукты питания, напитки;

предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

В «Почте России» напомнили, что за рубеж запрещено пересылать живых животных, кроме пчел, пиявок, шелковичных червей, которые пересылаются при наличии ветеринарного свидетельства. Отмечается, что посылки с пчелами нужно упаковать в специальную сетку.