Россиянам разрешили регистрировать машины в МФЦ
Автоинспекторы будут осматривать машины на территории МФЦ.
Россиянам разрешили регистрировать машины в МФЦ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Автоинспекторы будут осматривать машины на территории МФЦ. Принимать заявления и выдавать готовые документы поручат сотрудникам центров госуслуг.
Услуга доступна в тех МФЦ, где для этого есть необходимая инфраструктура.
Ожидается, что нововведение позволит водителям сэкономить время.