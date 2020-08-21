Россиянам разрешили регистрировать машины в МФЦ

Автоинспекторы будут осматривать машины на территории МФЦ.

Россиянам разрешили регистрировать машины в МФЦ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте кабмина.

Автоинспекторы будут осматривать машины на территории МФЦ. Принимать заявления и выдавать готовые документы поручат сотрудникам центров госуслуг.

Услуга доступна в тех МФЦ, где для этого есть необходимая инфраструктура.

Ожидается, что нововведение позволит водителям сэкономить время.