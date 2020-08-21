«Пятерочка» закупила респираторы и защитные комбинезоны для рязанских больниц

Акция #5kaHallsПомогаемВместе проходила с 20 мая по 20 июня.

Торговая сеть «Пятерочка» и бренд Halls по итогам совместной акции #5kaHallsПомогаемВместе направили 10 миллионов рублей для закупки медицинского оборудования и индивидуальных средств защиты для медицинских и социальных учреждений в нескольких российских регионах. Больницы Рязанской области получили комплекты индивидуальных защитных средств — маски, перчатки, очки, респираторы, бахилы, а также защитные комбинезоны и изолирующие костюмы. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети.

Такие же наборы получили медики Владимирской, Новгородской, Пензенской областей, а также социальные учреждения Владимирской, Калужской, Смоленской и Московской областей. Аппараты ИВЛ доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии и Сердобскую межрайонную больницу Пензенской области.

Акция #5kaHallsПомогаемВместе проходила с 20 мая по 20 июня. Часть средств от продажи ментоловых леденцов Halls в магазинах «Пятерочка» направили в благотворительный фонд поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор». Он обеспечил закупку и передачу оборудования и индивидуальных средств защиты.

«Для нас, как для социально ответственного бизнеса, важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. Один из главных приоритетов „Пятерочки“ — это забота о сообществе, и мы делаем многое для помощи различным группам населения. Вместе с брендом Halls и благодаря нашим гостям мы смогли поддержать медицинские и социальные учреждения в разных городах в сложившейся непростой ситуации», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.