Под Рязанью внедорожник улетел в кювет, пострадал ребенок

Машиной управляла женщина.

В Рязанском районе «Ниссан» улетел в кювет, пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 20 августа, в 14:00 на 286 километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». По предварительным данным, 37-летняя рязанка на Nissan Pathfinder не выбрала оптимальную скорость движения и не справилась с управлением.

Машина съехала в кювет.

Женщина и ее семилетняя пассажирка получили травмы.