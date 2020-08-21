Под Рязанью внедорожник улетел в кювет, пострадал ребенок
Машиной управляла женщина.
В Рязанском районе «Ниссан» улетел в кювет, пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в четверг, 20 августа, в 14:00 на 286 километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». По предварительным данным, 37-летняя рязанка на Nissan Pathfinder не выбрала оптимальную скорость движения и не справилась с управлением.
Машина съехала в кювет.
Женщина и ее семилетняя пассажирка получили травмы.