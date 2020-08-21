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Победители конкурса среди представительных органов Калужской области получили награды
Сертификаты на денежные премии получили победители в ряде номинаций.

Победители конкурса среди представительных органов Калужской области получили награды. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил сайт регионального заксобрания.

В начале заседания сессии депутаты почтили память своего коллеги Виктора Соловьева минутой молчания. Затем они рассмотрели вопросы повестки дня и наградили победителей конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований области.

Традиционно награждение проходило на съезде депутатов представительных органов региона, но в этом году мероприятие из-за пандемии пришлось отложить. Сертификаты на денежные премии получили победители в ряде номинаций.

Среди муниципальных районов:

  • 1 место — Сухиничский район,
  • 2 место — Людиновский район,
  • 3 место — Думиничский район.

Среди городских поселений 1 место заняли Сухиничи, 2 место — Киров, 3 место — Людиново.

Среди сельских поселений

  • 1 место — село Шлиппово Сухиничского района;
  • 2 место — деревня Алнеры этого же района;
  • 3 место — деревня Беляево Юхновского района.

Среди городских округов победителем признан Обнинск.

В номинации «Активные участники конкурса» победителями признали деревня Малая Песочня Кировского района, село Брынь и деревня Субботники Сухиничского района.

В номинации «За вклад в патриотическое воспитание» отметили Барятинский, Износковский и Спас-Деменский районы.

«За результативную работу депутатов в решении вопросов благоустройства» отмечены Боровск, село Букань Людиновского района и село Авчурино Ферзиковского района.

«За эффективный депутатский контроль» поощрены Мосальский, Малоярославецкий и Юхновский районы.

«Участие в конкурсе — это взгляд на себя со стороны. Это всегда положительно отражается на работе, позволяет перенимать лучший опыт», — отметил, обращаясь к победителям конкурса, председатель заксобрания Виктор Бабурин.