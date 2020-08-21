Победители конкурса среди представительных органов Калужской области получили награды. Об этом в четверг, 20 августа,
В начале заседания сессии депутаты почтили память своего коллеги Виктора Соловьева минутой молчания. Затем они рассмотрели вопросы повестки дня и наградили победителей конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований области.
Традиционно награждение проходило на съезде депутатов представительных органов региона, но в этом году мероприятие из-за пандемии пришлось отложить. Сертификаты на денежные премии получили победители в ряде номинаций.
Среди муниципальных районов:
- 1 место — Сухиничский район,
- 2 место — Людиновский район,
- 3 место — Думиничский район.
Среди городских поселений 1 место заняли Сухиничи, 2 место — Киров, 3 место — Людиново.
Среди сельских поселений
- 1 место — село Шлиппово Сухиничского района;
- 2 место — деревня Алнеры этого же района;
- 3 место — деревня Беляево Юхновского района.
Среди городских округов победителем признан Обнинск.
В номинации «Активные участники конкурса» победителями признали деревня Малая Песочня Кировского района, село Брынь и деревня Субботники Сухиничского района.
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание» отметили Барятинский, Износковский и Спас-Деменский районы.
«За результативную работу депутатов в решении вопросов благоустройства» отмечены Боровск, село Букань Людиновского района и село Авчурино Ферзиковского района.
«За эффективный депутатский контроль» поощрены Мосальский, Малоярославецкий и Юхновский районы.
«Участие в конкурсе — это взгляд на себя со стороны. Это всегда положительно отражается на работе, позволяет перенимать лучший опыт», — отметил, обращаясь к победителям конкурса, председатель заксобрания Виктор Бабурин.