На семи рязанских улицах отключили воду
В городе идут аварийно-восстановительные работы.
В пятницу, 21 августа, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом
Из-за аварийно-восстановительных работ воды до 15:00 не будет по адресам:
- улица Соколовская, дома №№5, 5а, 7,
- улица Мирная, дома №№1-38 — частный сектор,
- улица Гражданская, дома №№5, 5а, 7, 9, 11, 13,
- улица Совхозная, дома №№3, 5, 5а, 7, 7а, 7б,
- улица 8 Марта, дома №№4, 8, 14, 16;
- 3-й Нефтезаводской проезд, дома №№2, 2а, 4 (организации), 14,
- улица Нагорная (частный сектор).