На семи рязанских улицах отключили воду

В городе идут аварийно-восстановительные работы.

В пятницу, 21 августа, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды до 15:00 не будет по адресам: