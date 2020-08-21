Мэрия встретилась с жильцами аварийного дома на улице Щедрина

Представители мэрии оценили состояние дома.

Представители мэрии встретились с жителями дома №40 по улице Щедрина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На вопросы собравшихся ответил и.о. замглавы горадминистрации Сергей Савин, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина, представители управления энергетики и ЖКХ, профильные специалисты.

Представители мэрии оценили состояние дома, изучили документы по признанию дома аварийным, сроки расселения местных жителей.

«Мы понимаем ситуацию, о которой говорят жители. Продолжаем встречаться с каждым из них лично. Будем индивидуально решать вопрос, выбирая совместно подходящие квартиры маневренного фонда с учетом требований и предложений по квартире каждого человека», — отметил руководитель управления Дмитрий Кожин.

С решением согласились участники встречи.