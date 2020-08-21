Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 22-23 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском Театре кукол 22 августа состоится спектакль «Колобок или В гости к бабушке». 23 августа здесь же пройдет еще один детский спектакль — «Бука». Свои двери открывает для зрителей и Театр на Соборной: 22 августа там покажут спектакль «Золотой цыпленок» по одноименному произведению Владимира Орлова, а 23 августа — спектакль «Браво, поросята» по сказке «Три поросенка».

Не отстают и концертные события. 22 августа в дизайн-пространстве F-Story выступит инструментальное трио «Фиесто», а в клубе Fabrika в этот же вечер состоится концерт еще одного рязанского инструментального проекта — Groove Band.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».