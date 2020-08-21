Коронавирус подтвердился еще у 25 рязанцев

С начала пандемии в регионе выявили 6 880 случаев заражения.

Коронавирус подтвердился еще у 25 рязанцев. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил столчиный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 6 880 случаев заражения.

За сутки выздоровели 23 жителя области (всего 6 098), один человек умер (всего 40). Еще 27 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 4 870 случаев коронавируса (всего 946 976), вылечились 817 человек (761 330), умерли 90 пациентов (16 189).