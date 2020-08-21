Касимовца арестовали за тонировку автомобиля

Мужчина не заплатил штраф.

В Касимове назначили сутки административного ареста 32-летнему местному жителю, который не заплатил штраф, назначенный за тонировку. Об этом сообщил « Касимов МЕДИА ».

18 августа автоинспекторы составили в отношении касимовца протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок. Кроме того, водителю назначили 500 рублей штрафа за управление автомобилем с тонировкой.

19 августа 2020 года мужчине назначили сутки административного ареста за неуплату административного штрафа.