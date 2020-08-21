Более сотни фактов хищений электрооборудования пресекли за полгода специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Энергетики призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы за первое полугодие по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. В указанный период специалистами блока безопасности энергокомпаний, в том числе — в сотрудничестве с правоохранительными органами — выявлено 111 фактов воровства на общую сумму 10 млн 678 тыс. рублей.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно и жестко реагируют на вскрытые факты хищений. Направляются заявления в правоохранительные органы. Возбуждаются уголовные дела, судебные инстанции выносят приговоры. Принимаются меры дисциплинарного взыскания в отношении допустивших хищения должностных лиц, возмещение нанесенного компании экономического ущерба.

14 мая блоком безопасности филиала «Калугаэнерго» во взаимодействии с правоохранительными органами раскрыта кража силового трансформатора. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое граждан, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Похищенный трансформатор, стоимостью более 65 тыс. руб., обнаружен и изъят.

«От того, насколько эффективно нам удается защищать целостность объектов электросетевой инфраструктуры, зависит надежность электроснабжения 20 регионов страны. Поэтому работа по выявлению и пресечению хищений электрооборудования находится у руководства „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ на постоянном контроле. Наши подразделения безопасности ведут бескомпромиссную борьбу с такими преступлениями, укрепляя и расширяя сотрудничество с правоохранительными органами. В результате мы фиксируем неуклонно растущую эффективность этой деятельности», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Дополнительный эффект в борьбе с хищениями электрооборудования приносит системное усиление блоком безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» контроля за совершенствованием филиалами мер защиты энергообъектов, основанных на применении инженерно-технических средств охраны.

Так, 15 июня в Смоленской области благодаря оперативно поступившим сигналам тревоги с устройства, установленного на воздушной линии № 603 подстанции «Карьерная», энергетикам удалось оперативно выявить факт кражи электрооборудования. В результате своевременно организованного взаимодействия, по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан житель Республики Беларусь. Похищенное возвращено.

Аналогичный случай произошел 30 июня в Воронежской области. С сигнального устройства, установленного на подстанции 110/35/10 кВ «Рамонь-2», на пульт диспетчера филиала «Воронежэнерго» поступил сигнал тревоги. Прибывшими на энергообъект работниками филиала был обнаружен неизвестный мужчина, которому удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Но в результате взаимодействия с сотрудниками полиции и проведённых в дальнейшем оперативно-розыскных мероприятий, личность неизвестного установлена. В ходе проведённого обыска у задержанного обнаружены и изъяты элементы сетевого электрооборудования.

Энергетики напоминают, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье самих злоумышленнников.

Так, 1 мая в Ивановской области при попытке кражи провода с воздушной линии 10 кВ КТП № 124 подстанции «Елнать» в Юрьевецком районе получил несовместимую с жизнью электротравму мужчина 1995 года рождения.

22 мая в Костромской области под воздушной линией у подстанции «Красное» было обнаружено тело подозреваемого в хищении электрооборудования. Рядом находились необходимые для этих целей приспособления. Аналогичный случай произошел 25 мая в Воронежской области на закрытой трансформаторной подстанции № 310 «АМВ».

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают, что законодательство предусматривает серьезные наказания за хищения электрооборудования. За совершение данных действий в соответствии со ст. 215.2. УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет. Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы.