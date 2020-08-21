Адвокат Ефремова заявил отвод судье

Адвокат также отметил, что судья торопит рассмотрение дела.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой. Он обвинил ее в заинтересованности в исходе дела, передает ТАСС .

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела», — сказал Пашаев.

По его словам, суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу.

«Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — возмутился адвокат артиста.

Он также отметил, что судья торопит рассмотрение дела.

Гособвинение выступило против отвода, также для этого не нашли оснований представители потерпевших.

Напомним, Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.