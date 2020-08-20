Свидетель заявил, что во время аварии Ефремов сидел на пассажирском месте

Адвокат Пашаев рассказал, что свидетель нашел его через Facebook.

В четверг, 20 августа, свидетель Александр Кобец заявил, что во время аварии Михаил Ефремов сидел на пассажирском месте. Адвокат артиста Эльман Пашаев уточнил, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как они появятся, передает РИА Новости .

Кобец рассказал, что живет в Иванове, а в Москву приехал, чтобы погулять с другом.

«Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности, я спросил, нужна ли помощь, он сказал мне: „Пошел на…“, — рассказал на заседании свидетель. — Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: „О, смотри, Ефремов“. Он стоял возле белой машины (за ней был погибший рязанец Сергей Захаров — прим. ред.), держит горло и трет шею».

Адвокат Пашаев рассказал, что Александр Кобец нашел его через Facebook. По словам юриста, мошенники не раз предлагали стать «свидетелями» за деньги, но он искал настоящего очевидца событий.

Свидетель также рассказал, что слепой на один глаз. Со вторым глазом у него также проблемы: близорукость -3.

Александр Кобец уточнил, что перед прогулкой выпил на двоих с другом полтора литра крепкого пива.