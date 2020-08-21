В Рязани почтили память погибших в Курской битве

В мероприятии поучаствовали ветераны войны и труда и рязанские власти.

В пятницу, 21 августа, на площади Победы возложили цветы в честь 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Об этом сообщил сайт мэрии.

В мероприятии поучаствовали ветераны войны и труда, первый зампред правительства Анна Рослякова, глава города Юлия Рокотянская, мэр Рязани Елена Сорокина, жители Рязани.

В Курской битве, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа, поучаствовали более двух миллионов человек, шести тысяч танков и четырех с половиной тысяч самолетов.

«Она шла на территории Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей и завершилась крахом немецкой группировки. По своему ожесточению и упорству борьбы, эта битва не имеет себе равных», — отметили в мэрии.