Обновлены данные о заболевших коронавирусом в рязанских деревнях и селах

В Рязанской области зарегистрировано 6907 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в пятницу, 21 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6907 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

3551 — Рязань;

320 — Рязанский район;

201 — Ряжск;

180 — Рыбное;

178 — Касимов;

165 — Сасово;

159 — Скопин;

144 — Новомичуринск;

133 — Шиловский район;

123 — Клепиковский район;

119 — Скопинский район;

115 — Касимовский район;

110 — Михайловский район;

107 — Рыбновский район;

94 — Спасский район;

80 — Михайлов;

79 — Шилово;

70 — Александро-Невский;

56 — Сараевский район;

51 — Александро-Невский район;

48 — Кораблино;

48 — Пронский район;

46 — Шацкий район;

45 — Сасовский район;

44 — Сапожок;

40 — Захаровский район;

40 — Пронск;

40 — Старожилово;

36 — Ряжский район;

36 — Шацк;

35 — Милославский район;

35 — Старожиловский район;

34 — Спасск-Рязанский;

32 — Чучково;

31 — Сараи;

30 — Чучковский район;

29 — Спас-Клепики;

28 — Кораблинский район;

28 — Милославское;

25 — Ермишинский район;

25 — Захарово;

20 — Ермишь;

19 — Путятино;

19 — Ухолово;

13 — Кадом;

12 — Сапожковский район;

9 — Путятинский район;

7 — Пителинский район;

5 — Кадомский район;

3 — Пителино.