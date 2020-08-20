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Звание «Рубеж воинской доблести» присвоено еще 25 калужским селам и деревням
По мнению депутатов, это решение призвано увековечить память воинов, отличившихся в сражениях за Отечество.

Звание «Рубеж воинской доблести» присвоено еще 25 калужским селам и деревням. Такое решение приняли на заседании заксобрания в четверг, 20 августа.

Звания удостоились села: Ульяново, Медынцево, Озерно, Уколица, Веснины, Афанасово, Ефимцево, Крапивна, Поздняково, Кирейково, Касьяново, Дудоровский, Мойлово, Брусны и Букань, а также деревни: Старица, Дретово, Дубна, Ягодное, Андреево-Палики, Дмитровка, Котовичи, Запрудное, Загоричи и Гусевка.

По мнению депутатов, это решение призвано увековечить память воинов, отличившихся в сражениях за Отечество.

«Я считаю что мы приняли очень хорошие решения. Это важно не мертвым — это важно живым», — отметил председатель заксобрания Виктор Бабурин.

Кроме того, Калужскому радиоламповому заводу присвоили почетное звание «Трудовая слава Калужской области».

«Если последовательно рассматривать историю каждого нашего предприятия, то мы придем к тому, что и Калуга достойна присвоения федерального звания „Город трудовой доблести“. За это я желаю калужанам бороться и этого звания добиться», — добавил председатель.